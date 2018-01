Kenya: Après un meurtre, l'UE gèle les fonds d'un programme environnemental

Scandale sexuel dans le plus grand hôpital du Kenya. Sur Facebook, plusieurs femmes ont affirmé ce vendredi… Plus »

Fin février, une réunion doit faire le point sur le projet. L'arrêt définitif du financement est possible, mais l'Europe aimerait que Water Towers continue. Pour cela Bruxelles exige l'arrêt des violences, des mécanismes pour contrôler la situation sécuritaire et des compensations pour les expropriés.

L'Union européenne hausse le ton au Kenya. L'UE vient de suspendre son financement au programme Water Towers. Un projet lancé en 2016 qui permet de construire des infrastructures destinées à conserver l'eau et protéger l'écosystème de la forêt Embobut, à 400 km au nord de Nairobi. Une zone très importante pour l'apport en eau au Kenya. Mais ce programme nécessite l'expropriation de communautés autochtones installées dans la forêt, comme les Sengwer. Or mardi, des gardes forestiers ont abattu un de ses membres, entraînant la colère de Bruxelles.

