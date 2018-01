Kenya: Des femmes se disent victimes de viols à l'hôpital Kenyatta

La directrice de l'hôpital s'est également exprimée. Lily Koros est apparue plutôt sur la défensive. « Nous avons des caméras de surveillance, des agents de sécurité jour et nuit, les mères se déplacent en groupe car elles sont nombreuses et les horaires d'allaitement sont fixes. Les messages sur les médias sociaux sont de mauvaise foi et doivent être ignorés. Jusqu'à présent, aucun cas de ce genre n'a été signalé. Mais comme nous ne prenons pas ces accusations à la légère, nous demandons à toute victime d'agression de nous contacter et nous avons demandé une enquête. »

« Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de preuve, explique son secrétaire général Ouma Oluga. Une enquête doit être lancée. Les victimes présumées doivent se faire connaître et être prises en charge médicalement. Ensuite, il faut arrêter les agresseurs et les poursuivre. Les patients doivent se sentir en sécurité dans nos hôpitaux. »

Scandale sexuel dans le plus grand hôpital du Kenya. Sur Facebook, plusieurs femmes ont affirmé ce vendredi 19 janvier avoir été victimes d'agressions sexuelles, de tentatives de viol ou encore de vol à l'hôpital Kenyatta de Nairobi. L'affaire fait grand bruit et met l'établissement sous pression.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.