Mali: A Gao, des mesures prises pour renforcer la sécurité

Gao fait face à une recrudescence de violence. Ces dix derniers jours, près de six véhicules ont été volés par des groupes armés selon le gouverneur de la ville, Sidiké Samaké. « A un moment, des femmes et des jeunes ont marché pour remettre au gouverneur une déclaration disant que l'insécurité est vraiment criante dans la région. » Par ailleurs, il est aussi question de « vérifier que tous ceux qui ont des armes ont l'habilitation. »

L'Office national des transports sera chargé de relever les immatriculations et d'y associer le nom des propriétaires. Pour les véhicules sans plaques, c'est le numéro de châssis qui sera noté. Pour l'heure, il n'est absolument pas question d'interdire de circulation ces véhicules non immatriculés. Les motos seront aussi concernées.

