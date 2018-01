Sénégal: Bilan des sapeurs-pompiers - 302 morts dans des accidents et incendies en 2017

Le bilan 2017 des sapeurs-pompiers partagé, hier, fait état de 1.551 incendies et de 7.946 accidents pour un total de 302 morts.

Contrairement à l'année dernière, le nombre de victimes des accidents et incendies a baissé grâce notamment à une amélioration substantielle des effectifs, du maillage territorial et de la médicalisation des secours.

Mais 2017 reste tout de même macabre avec un total de 302 personnes tuées dans 1.551 incendies et 7.946 accidents. Ces chiffres ont été donnés par Ibrahima Sakho, le directeur de l'administration territoriale, hier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an du personnel au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. « La brigade nationale des sapeurs-pompiers est dans le dispositif d'étendre ses unités d'incendies aux 11 départements qui en sont dépourvus » sur les 45 que compte le Sénégal. Cela va fortement contribuer à la prévention des autres catégories de risques », a dit M. Sakho, rappelant que la Brigade a déjà pris en charge la gestion des inondations en relation avec le ministère du cadre de vie ainsi que la planification d'exercices de simulation avec certaines structures spéciales recevant du public.

Toujours sur les mesures entreprises par le département pour prévenir les incendies et accidents, la direction de la Protection civile a mis à la disposition de certaines collectivités territoriales un lot de matériels et installé des paratonnerres sur l'étendue du territoire national. « La Police nationale a aussi joué son rôle de sécurisation des populations. Ce dispositif a abouti à la baisse des individus interpellés, 33.419 en 2017 contre 49.951 en 2016, soit une baisse de 16.532 », s'est félicité Ibrahima Sakho. Il a soutenu que la veille sécuritaire, au regard de la géopolitique et de l'instabilité institutionnelle, «doit être soutenue par le recueil, l'analyse et la sécurisation du renseignement ».

Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'intérieur a salué le travail réalisé par ses services en 2017 et promet d'améliorer les conditions de travail de la Police et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour leur permettre « d'intervenir plus rapidement et d'avoir une bonne couverture au niveau national ».