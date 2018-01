Ile Maurice: Prestation de serment - Le chef juge met en garde les nouveaux avocats

Le barreau compte désormais 25 nouveaux membres. En effet, 25 avocats ont prêté serment devant le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen, ce vendredi 19 janvier. Et d'emblée, ce dernier leur a demandé de bien maîtriser les dossiers qui leur seront confiés avant de plaider en cour. «The legal profession is a marathon, not a sprint.»

Le chef juge les a mis en garde. «La profession est devenue plus compétitive et la loi, plus complexe, mais vous devez maintenir la dignité de cette profession tout en respectant le code d'éthique.»

Parmi ces nouveaux membres du barreau, l'on compte l'ancien directeur de l'Information and Communication Technologies Authority et de la Tertiary Education Commission, Sunjiv Soyjaudah. À 59 ans, ce dernier compte se lancer dans la Telecomunication Law. «Étant donné que j'ai eu de l'expérience dans le domaine, je la mettrai en pratique», dit cet ancien pupille de l'étude Domingue SC.

Akeelesh Sharma Caussy souhaite, lui, pratiquer dans les secteurs corporate, civil et criminel, avant de décider dans quel domaine il se lancera. Soreefan Kawthur, de son côté, va privilégier le business corporate pour démarrer sa carrière.

Voici la liste complète des 25 nouveaux membres du barreau :

SOYJAUDAH Krishnaraj Madhavjee Sunjiv

MALLET David Yvan

SOREEFAN Bibi Kawthur

THAKOOR Bhasant Nikheel

DABEESINGH Kailash Dahramsing

FAUGOO Celina Devi

SAKAULOO Naazish

SOMAR Jayaluxmi

PEEROO Amira Bibi Zainab

APPANAH Anouchka

DHUNNOO Ameerah

BELLOUARD Marie Elizabeth Celine

NOWBUTH Nehaa

GHUNSAM Varuna Vaneesha

RAGAVODOO Kurshvin APPANAH

CAUSSY Akeelesh Sharma

LE BLANC Alexandre Henry

ADAMJEE Ali Mustafa Adamali

ROOCHAN Anishta

MATIKOLA Anu Prithvi

RAMNAH Kunal Deep

BRIGEMOHANE Vijay Kevin

ESPITALIER NOEL Marie Sabine Mathilde

SAYED-HOSSEN Sayyad Abd-Ur-Rahman

DEELJOOR Ibrahim Ikhlaas