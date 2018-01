Ile Maurice: Polémique au centre de refuge de Cité Vallijee - Alain Wong réagit

La vidéo des sinistrés en colère au centre de refuge de Cité Vallijee n'a pas manqué de faire réagir Alain Wong, ministre de l'Intégration sociale et député de la circonscription no 1. Les images montrent des habitants de Cassis et Canal-Dayot qui étaient remontés contre les maigres provisions offertes au centre et qui avaient, semble-t-il, rabroué le ministre.

Dans une déclaration à l'express, Alain Wong confie vouloir rétablir la vérité car il était «venu apporter des solutions».Contacté, le responsable du centre communautaire de Cité Vallijee explique que le ministre a bel et bien apporté des provisions pour les sinistrés. Précisant que «ces derniers étaient révoltés contre les propos du ministre Etienne Sinatambou et vu que c'est le ministre Alain Wong qui est venu faire un constat des lieux et apporter des provisions, c'est lui qui en a fait les frais».