Angola: Les gouverneurs de l'est élaborent un agenda de développement

Luena — La première rencontre des gouverneurs des provinces de la région est du pays, nommément, Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte analyse vendredi, à Luena, un agenda pour le développement de la "région est" du pays en vue de diminuer les asymétries.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion d'un jour, le gouverneur de la province de Moxico, Gonçalves Muandumba, a expliqué que cette initiative vise à déployer des efforts pour potentialiser ce qui existe de meilleur à Moxico, à Lunda Sul et à Lunda Norte.

Muandumba, en présence de ces homologues de Lunda Sul, Ernesto Kiteculo, et de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a admis qu'il était nécessaire de valoriser la population locale, les langues ainsi que les us et coutumes qui traversent jusqu'en RD Congo et en Zambie.

Outre les questions communes, telles que cas les ravins qui se multiplient et gagnent, de plus en plus, du terrain, il a reconnu qu'il faudrait également combattre les asymétries régionales.