Ile Maurice: Les Mauriciens «lamé dan lamé» pour aider les réfugiés

D'autres, à l'instar du couple Bley, ont accueilli des sinistrés chez eux. «J'ai la chance d'avoir été bien encadrée et d'avoir un certain confort dans la vie. Nous ne pouvions voir ces personnes en difficulté alors que nous avions des placards bien rempli et que nous étions bien au chaud», a confié Samantha. Son époux et elle ont accueilli une famille qui était composé de deux enfants. Ces derniers s'étaient retrouvés en difficulté lorsque le niveau d'eau a envahi leur maison à Goodlands.

Plusieurs ONG étaient à pied d'œuvre pour aider les sinistrés. À l'instar de Rays of Hope, qui a distribué 300 repas chauds et des matelas dans le centre de refuge de Tranquebar.

