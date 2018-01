Gabon: Le gouvernement tunisien adopte la loi sur la lutte contre la discrimination raciale

Outre les décrets, des circulaires, des correspondances, des actes notariés et des registres fiscaux conservés aux archives nationales de Tunisie ont permis de mettre en relief plusieurs épisodes progressifs dans ce processus, depuis la fermeture des marchés aux esclaves, la suppression des impôts perçus par l'Etat à ce titre, l'affranchissement des enfants nés de familles d'esclaves et de tous les esclaves entrant en Tunisie jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage.

La Loi exige de l'Etat l'adoption de politiques et de stratégies pour la lutte contre ces actes et une politique de sensibilisation en la matière.

Des sanctions sont prévues contre les personnes morales qui commettent des discriminations lors des concours de recrutement et elles vont de 5 à 10.000 dinars d'amende et jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si l'acte est lié à l'incitation à la discrimination raciale et à la haine.

La loi définit l'acte raciste et prévoit des sanctions punitives contre les auteurs de ce crime, allant d'un mois à un an d'emprisonnement. Ces sanctions seront doublées si la victime est mineure ou dans une position de faiblesse par rapport à l'auteur.

