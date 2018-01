Congo-Brazzaville: Église - Un service d'offrande sans billet ni pièce de monnaie

La carte bancaire est, de plus en plus, le mode de paiement préféré en France, loin devant les chèques en sérieuse perte de vitesse. Les modes de consommation changent. Signe qui ne trompe pas : l'Église, elle-même, s'y met à son tour. Cette petite révolution ne surprend néanmoins pas les fidèles. Drôle d'époque !

De moins en moins de chrétiens transportaient sur eux d'importantes sommes d'argent destinées aux offrandes et dîmes de l'Église. À leur place, tous les dimanches, les fidèles trouvent des lecteurs des cartes bancaires dans lesquels ils peuvent introduire leur carte bancaire et indiquer le montant de leur obole.

La quête numérique. Un service rendu aux fidèles utilisant de moins en moins les billets et les pièces de monnaie. On n'arrête décidément pas le progrès : pour tenter de redonner un peu plus de vigueur aux dons du culte, les pasteurs congolais ont décidé d'accepter les cartes bancaires. Pour cause d'insécurité.

