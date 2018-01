Congo-Brazzaville: Musique - Laeticia en studio aux États-Unis

Alors qu'il préparait son dernier album, Johnny Halliday était déjà malade, atteint d'un cancer des poumons, mais il avait souhaité un retour aux sources : musiques simples devant mettre en avant sa voix et ce qu'il représentait. Parmi les dix titres retenus figure une chanson d'hommage à Los Angeles. Le directeur artistique de Mercury parle déjà d'une parfaite réussite des sessions d'enregistrement en France. « Je me souviens que les séances de voix comptaient parmi les meilleures que l'on ait faites », a-t-il relevé.

Démarré l'an dernier au studio « Apogée » de Santa Monica où Johnny Halliday travaillait avec ses amis Yodeline et Yarol Poupaud, et son manager Sébastien Farran, ce projet se poursuivait en France. Ce chanteur, un rocker de renommée internationale, continuait l'enregistrement des chansons au studio Guillaume Tell de Suresnes.

