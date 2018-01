Sénégal: Sommet africain sur la paix - La délégation marocaine magnifie le leadership du Sénégal

« Nous sommes venus participer à cette grande manifestation, une première en Afrique. C'est une excellente occasion pour la paix. C'est en raison des relations exceptionnelles, économiques, culturelles et cultuelles entre le Maroc et le Sénégal et pour marquer notre ancrage et notre profondeur africaine que nous sommes ici », a déclaré Abdellah Hifdi, président du groupe parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (Cgem).

Il a indiqué que la thématique est très importante parce que c'est de l'Afrique dont il s'agit. « D'ailleurs, le message du Président Macky Sall est un discours fondateur puisqu'il a parlé de l'Afrique, de son devenir, de ses désidératas, de sa place dans le concert des Nations, des réformes qu'elle propose au niveau institutionnel mondial. Ce sont des positions sur lesquelles nous convergeons totalement. Et nous sommes en alignement total avec ses propos sur le développement, sur la coprospérité qui est une thématique majeure de cette manifestation, et il faut que ce développement soit inclusif », a soutenu Abdellah Hifdi.

Selon lui, c'est une réflexion majeure que propose cette conférence. Et à travers elle, le discours novateur du Président Macky Sall qui est une réflexion pour aller dans le sens d'un développement dont tous les citoyens récolteront les fruits. « Nous sommes en articulation et en harmonie avec ce discours », a-t-il assuré. Le Parlementaire a aussi fait savoir que, vu l'importance de l'évènement , ils ont « décidé de créer un réseau parlementaire Afrique du Nord au niveau de la Fpu ». Pour le consul honoraire Mohammed Chraibi, c'est une grande fierté que le Sénégal organise ce sommet pour la première fois en Afrique.

« A partir du moment où le sommet se déroule dans un pays frère qui est le Sénégal, il était tout à fait clair que la participation marocaine devrait être effective, une participation qui puisse apporter un plus à l'ensemble des Africains », a-t-il soutenu. S'exprimant sur le message du Président, M. Chraibi a confié : « J'ai été très sensible au discours du Président Macky Sall qui est un Chef d'Etat novateur. Je considère personnellement que c'est l'un des plus grands défenseurs de l'Afrique et de son développement ». Concluant sa réaction, le consul honoraire a prié pour que le Pse, qu'il considère comme un bon plan, puisse aller de l'avant pour les Sénégalais et pour tous les Africains.