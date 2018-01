Congo-Kinshasa: Lualaba - Le gouverneur Muyej condamne l'érection de la cité «Kafwaya»

Richard Muyej a fait était de ses « craintes par rapport au flux des jeunes et des familles qui viennent d'autres provinces et qui semblent s'installer de manière anarchique sur des espaces gérés par des privés » ; faisant allusion à l'espace Fungurume Tenke.

Le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej, fustige l'érection informelle d'une cité dénommée « Kafwaya » sur l'axe Tenke Fungurume. Des familles entières y sont installées et vivent dans la promiscuité au sein des abris construits en bâches. Pour lui, ce lieu est devenu un repère de grands bandits qui sèment la terreur à Lubumbashi et à Kolwezi.

