Congo-Brazzaville: Agriculture - Le Congo abritera une unité de transformation agricole pour l'Afrique du centre et de l'est

La structure sera installée au sein de l'Institut national de recherche agronomique, a annoncé, le 16 janvier à Brazzaville, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou.

Le projet d'appui au développement de la transformation agricole pour l'Afrique centrale et de l'est devrait permettre à la République du Congo d'améliorer les filières pertinentes de la recherche agricole et d'appuyer les questions d'éducation et de formation dans ce domaine. Il s'inscrit dans l'optique du projet d'agriculture commerciale qui bénéficie d'un financement de la Banque mondiale (BM) de cinq millions de dollars, soit plus de 2,5 milliards de francs CFA.

En ce qui concerne la partie recherche agronomique, cette institution financière internationale s'apprête à mobiliser quelque sept millions de dollars supplémentaires (plus de 3,5 milliards de francs CFA).

Elle entend, dans la même lancée, apporter son appui technique et financier dans l'amélioration de la navigabilité sur le fleuve Oubangui, la gestion des ressources en eau. Cet apport multiforme de la BM devrait permettre au Congo de contribuer à la recherche régionale et de bénéficier des résultats des recherches entreprises dans la région d'Afrique centrale et orientale.

S'agissant de la lutte contre l'ensablement sur l'Oubangui qui touche le Congo, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, la BM prévoit un financement de cent à cent dix millions de dollars (entre cinquante-cinq et soixante milliards de francs CFA).

Le financement de ces projets a fait l'objet des échanges entre les responsables de la BM et les ministres en charge de la Recherche scientifique, Coussoud Mavoungou, et de l'Agriculture et de l'élevage, Henri Djombo.

« Le plus important pour nous, c'est que nous avons des programmes qui devraient être mis en exergue par le ministère de l'Agriculture et obligatoirement intégrés pour que le travail que nous allons coordonner se passe normalement », a indiqué le ministre Coussoud Mavoungou, en insistant sur le financement de la recherche agricole.

S'adressant à la délégation de la BM, il ajouté: « Le Congo est intégré dans une dynamique et nous pensons le faire. Nous avons le manioc, la banane et le cacao, mais dans le programme qui est mis à votre disposition, il faudrait que ces deux éléments soient véritablement intégrés ».

Pour sa part, le ministre Djombo a signifié que si la recherche s'oriente vers l'agriculture, il s'agira d'un objectif de développement. « Nous avons l'amélioration de la productivité, la pénibilité de la récolte du manioc grandit avec la productivité, il faut donc la technologie appropriée pour pouvoir récolter le manioc sans effort. Les technologies doivent être recherchées, planifiées et importées, à un niveau donné, c'est la recherche », a-t-il renchéri.