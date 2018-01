Sénégal: Fichier électoral - Quatre experts internationaux sont arrivés à Dakar

Exigé par l'opposition dès l'après-Législatives de juillet 2017, l'audit du fichier électoral va entrer, dès lundi, dans sa phase de concrétisation. Pour ce faire, une équipe de quatre experts de haut niveau et de nationalité étrangère est arrivée à Dakar.

Depuis lundi dernier, est présente à Dakar une équipe dirigée par un Français et composée de deux spécialistes de base de données et un en biométrie, et un expert électoral, tous les quatre mondialement réputés.

Lundi prochain, ils commenceront le pilotage de l'opération de l'audit du fichier électoral, une exigence cardinale de l'opposition pour asseoir le dialogue politique via le Cadre de concertations du processus électoral (Ccpe) présidé par l'Ambassadeur Saïdou Nourou Bâ. Une exigence qui remonte à l'après-Législatives de juillet 2017 ponctué par de vives suspicions, polémiques et contestations afférentes au déroulement du scrutin, particulièrement le processus d'inscription sur le nouveau fichier électoral.

Deux comités comme organes d'encadrement

C'est ainsi qu'après la création du Ccpe, en sa troisième séance, courant décembre dernier, un consensus est établi sur la nécessité d'auditer le nouveau fichier électoral et les Termes de référence (Tdr) adoptés par toutes les parties prenantes : les partis politiques de la majorité, ceux de l'opposition et les non-alignés ; la Commission électorale nationale autonome (Cena) ; la société civile diversement représentée par le Collectif des organisations de la société civile (Cosc) dirigée par le Professeur Babacar Guèye, et la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (Pacte) amenée par Abdou El Mazid Ndiaye ; idem pour l'Administration via la Direction générale des élections (Dge), la Direction de l'automatisation du fichier (Daf), la Direction générale de l'administration territoriale (Dgat), le ministère des Affaires étrangères.

Lesquels Tdr exigent que les experts chargés de l'audit doivent être de nationalité étrangère.

Suite à cet accord, le Centre européen d'appui aux processus électoraux, basé à Bruxelles, s'est engagé à prendre en charge cet audit au moyen d'un financement de l'Allemagne. Alors, au terme d'un appel d'offres international, les quatre experts précités ont été sélectionnés.