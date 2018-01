Sénégal: Solidarité et partage entre entreprises - La Sococim offre du ciment à l'Amicale des femmes du journal Le Soleil

Les membres de l'Amicale des femmes du journal « le Soleil » ont reçu, hier, un don de quinze tonnes de ciment provenant de la Société de commercialisation du ciment (Sococim Industries). Une action hautement saluée par les bénéficiaires parce qu'elle vient consolider le lien d'entraide qui réside entre différentes entreprises.

Un camion se stationne dans l'enceinte du siège de la Société Sénégalaise de Presse et de Publications (SSPP) éditrice du quotidien national « le Soleil ». Il est chargé d'une quinzaine de tonnes de ciment. Quelques minutes après son immobilisation, les femmes travailleuses du quotidien « le Soleil » sortent accueillir le camion. Elles viennent recevoir un don de quinze tonnes de ciment venu de la Sooccim. Cette donation a été spécialement gratifiée aux membres de l'Amicale des femmes du journal « le Soleil ».

Ce geste rentre dans le cadre de la consolidation des liens de partage et de fraternité unissant les différentes sociétés de la place. Au nom de l'Amicale des femmes du journal « le Soleil », la présidente Fatou Ly Sall Croquette s'est dite particulièrement réjouie par le geste. A travers cette action, la Sococim vient confirmer son attachement et sa détermination à promouvoir le partage, l'entraide et la solidarité, qui doivent prévaloir entre les différentes structures appelées à collaborer ensemble, relève-t-elle.

Le geste est d'autant plus salutaire que la Sococim répond présente dès lors qu'il s'agit de poser des actes de solidarité et d'entraide, se réjouit-elle. Elle a chaleureusement remercié le directeur général de la Sococim qui a bien voulu donner une suite favorable à leur requête. Sococim Industries est une entreprise cimentière implantée à Rufisque. C'est une filiale du groupe français Vicat. Les membres de l'Amicale des femmes du journal « le Soleil » promettent de mettre le ciment à la disposition des couches nécessiteuses. Dans cet élan de partage, elles s'engagent à venir en appui aux édifices religieux en construction ainsi qu'aux cimetières et autres auxquels cet appui pourrait s'avérer nécessaire.