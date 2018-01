Sénégal: Lauréat du Prix du leadership pour la paix et la bonne gouvernance - Le chef de l'Etat céde les 50 millions de FCfa au Centre Talibou Dabo et au Village Sos

Le Président de la République, Macky Sall, a reçu, à l'ouverture officielle du sommet, le Prix pour la paix et la bonne gouvernance. A cette occasion, il a indiqué que cette distinction symbolise un encouragement dans la quête de nos idéaux partagés au service du bien commun. « J'accepte, avec humilité, la distinction qui m'a été remise. Cette distinction symbolise, à mes yeux, non un couronnement, mais un encouragement dans la quête de nos idéaux partagés au service du bien commun », a-t-il déclaré, avant de dédier l'enveloppe de 50 millions de FCfa qui accompagne le prix aux Centre Talibou Dabo de Grand Yoff et le Village Sos. Des établissement qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des enfants handicapés ».

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.