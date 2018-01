Afrique: Congo - Burkina Faso - Propos d'avant-match

Barthélémy Ngatsono (entraîneur du Congo)

« Nous avons réussi à remporter trois précieux points qui vont nous permettre d'aborder ce deuxième match face au Burkina Faso sans aucune pression. On doit prendre le match très au sérieux et oublier la victoire du premier match. On jouera le match pour gagner, mais sur le terrain, nous allons avoir une stratégie pour bien gérer la partie. Ce n'est pas évident d'enchaîner par un second match après une victoire comme celle face aux Lions indomptables. J'ai demandé aux joueurs de rester lucide et d'oublier l'enjeu qui est la qualification. On va jouer ce match sans pression, comme face au Cameroun ».

Idrissa Malo Traoré (entraîneur du Burkina Faso)

« Par rapport à mon expérience, j'essaye de gérer ce tournoi et surtout la pression sur les joueurs, après la rencontre des joueurs avec les autorités du Burkina Faso. Notre objectif pour ce match face au Congo est la victoire car on récupère nos joueurs blessés. Nous allons aborder le match avec l'idée de gagner le match. Nous avons un point à notre actif et il va falloir gagner pour se relancer et être dans une bonne situation lors du dernier match. J'ai déjà travaillé au Congo, je connais le football congolais et je pense que ce sera un atout très important pour moi, pour bien préparer cette rencontre ».