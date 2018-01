Afrique: Angola-Cameroun - Déclarations d'avant match

Srdan Vasiljevic (entraîneur de l'Angola)

« Après le match nul acquis face au Burkina Faso, il faut maintenant s'imposer face au Cameroun. Notre adversaire est un grand ténor du football africain, il faut donc se donner à fond.

On compter jouer en bloc ce match afin de ne pas laisser trop d'espaces pour les Lions. Nous avons axé notre préparation sur le plan tactique, la récupération et aussi le volet psychologique qu'il ne faut pas négliger. Le nul du premier match nous a donné plus d'envie pour aller vers l'avant ».

Rigobert Song (entraîneur du Cameroun)

« Nous n'avons pas un autre choix que de s'imposer face à l'Angola, si on veut rester toujours en course. La défaite face au Congo nous a fait mal mais on doit l'accepter car c'est la règle du football.

On s'est bien préparé pour l'Angola. On a revu le match de l'Angola face au Burkina Faso pour bien connaître notre adversaire surtout les points forts et faibles. Nous avons désormais une sérieuse idée sur cette équipe angolaise. On va mettre en place une stratégie pour la contrer.

Les joueurs sont sereins et décidés à se donner à fond pour gagner le match. Je ne vous cache pas, j'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit dans l'équipe ».