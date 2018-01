Togo: Excellent « dans la sécurité et la protection du gouvernement » mais nul « en ce qui concerne la sécurité et la protection civile »

opinion

S'il ne revenait qu'à lui seul de noter le ministre Yark Damehame dans ses œuvres, celui-ci n'aura droit qu'à une note de 0/20. Dans une lettre adressée au ministre en charge de la Sécurité et de la Protection civile, le président du RNDP (Rassemblement national pour la démocratie et le panafricanisme), Dr Antoine Randolph, opposant au régime de Lomé, constate qu'en tant que ministre, il excelle plus « dans la sécurité et la protection du gouvernement mais en ce qui concerne la sécurité et la protection civile vous êtes vraiment défaillant en obtenant 0/20 ».

Voici la lettre

Colmar, le 15 janvier 2018

Lettre ouverte au « Colonel » Damehane YARK

Ministre de la Sécurité et de la Protection gouvernementales

LOME TOGO

Colonel Yark, je veux vous regarder les yeux dans les yeux !

En tant que ministre, vous excellez dans la sécurité et la protection du gouvernement mais en ce qui concerne la sécurité et la protection civile vous êtes vraiment défaillant en obtenant 0/20.

Je voudrais vous rappeler que le « Président » Faure Gnassingbé qui est en même temps Chef suprême des FAT et Ministre de la Défense et vous-même êtes directement responsables des graves violations des droits de l'homme que la police, la gendarmerie, l'armée, la milice et les magistrats font subir au peuple togolais depuis le mois d'août 2017 sans compter vos crimes antérieurs. Sachez que nous avons déposé à la CPI une plainte pénale contre vous et vos principaux complices !

Votre cerveau est fertile en mensonges et ruses maléfiques parce que vous ignorez la vraie nature de ce que d'aucuns appellent « crise sociopolitique » mais qui est en réalité la dernière séquence de cette longue lutte que le peuple mène depuis 50 ans contre la dictature mafieuse et cinquantenaire qui profite à une infime « minorité pilleuse », dont vous faites partie, s'enrichissant considérablement au détriment de l'immense majorité qui croupit dans la misère.

Cette fois-ci la divine Providence a pris les choses en main parce que le régime que vous servez avec zèle a fait trop de mal et a duré trop longtemps. Il a atteint ses limites et ne peut que disparaître pour laisser la place à du nouveau, à son contraire, la démocratie ! C'est pour cela que la victoire du peuple togolais, même si elle tarde à venir, est inéluctable ; elle est aussi certaine que le lever du jour ! Et vos innombrables alliés anciens comme nouveaux ne pourront rien y faire ! Qu'ils soient Blancs, Jaunes ou Noirs, de différentes confessions religieuses ! Dieu s'en moque éperdument parce qu'il a son plan et qu'il ne voit que le cœur des gens.

L'une de ses grandes Lois est que « le bien est rétribué par le bien et le mal par le mal ». Dans l'une de vos pathétiques vidéos vous avez prétendu être musulman et craindre Dieu, Allah ! Mais tous vos agissements et vos actes nous démontrent le contraire.

Lorsque quelqu'un craint Dieu, il respecte ses préceptes, ses règles ou ses commandements. Il valorise le bien et flétrit le mal. Dans beaucoup de religions « on aime Dieu de toutes ses forces, de tout son cœur et de toute son âme » et « on aime le prochain comme soi-même. » Mais vous, en mettant le mal à la place du bien et le vice à la place de la vertu, n'allez-vous pas à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'opposé d'Allah ? Ne sont-ce pas les démons qui agissent de la sorte ? Ne savez-vous pas que l'être humain est l'être le plus précieux qui existe et que sa vie est sacrée ! Vous êtes incapable de créer une seule cellule animale, pourquoi détruisez-vous ce qui est achevé, si harmonieux, et qui de surcroît nous ressemble ?!

En réalité, vous êtes possédé par plusieurs mauvais esprits, corrompus, très méchants, qui torturent votre véritable « vous » ; votre être réel, qui est enseveli sous d'épaisses couches de poussière. Ce sont ces esprits qui agissent en vous et à travers vous et vous croyez que c'est vous-même. Vous vous donnez alors un certain air !

Puisque vous affirmez que vous « craignez « Dieu c'est que votre véritable « vous » n'est pas encore mort. Il appelle au secours, il suffoque sous l'emprise de ces mauvais esprits qui sont des sortes de forces d'avilissement et de destruction. Vous devez vous faire violence pour libérer votre véritable « vous » de ces forces sauvages de destruction, les mêmes que vous faites pleuvoir sur le peuple togolais qui veut se libérer des chaînes de la domination abjecte du régime démoniaque RPT/UNIR. Eveillez-vous vite avant qu'il ne soit trop tard ! Car je suis triste pour vous !

Durant 50 ans, ce régime satanique, pour se maintenir au pouvoir, a rempli la nation de haines furieuses, de mensonges grotesques, de factions tribales, d'intérêts opposés et de scandales financiers. Une « minorité pilleuse » dont vous êtes devenu le chien de garde depuis 32 ans a fait main basse sur les richesses du pays. Le Togo est devenu un farwest où les cowboys veulent imposer leur loi, dépouillant la majorité de ses biens et de sa dignité pour la laisser végéter dans la misère.

Et lorsque cette majorité manifeste pacifiquement pour réclamer sa liberté et son dû, vous la jetez en pâture à la milice, à la soldatesque et aux forces d'insécurité et du désordre. Des morts se comptent par dizaines dont au moins 5 enfants de moins de 14ans, de nombreux blessés graves, des arrestations arbitraires, des kidnappings de jeunes envoyés à des destinations inconnues, des vols, des viols, des maisons brûlées. Une vache, témoin des exactions à Kparatao, commune de notre compatriote et frèreTikpi Atchadam, est sur le champ criblée de balles. Même un nourrisson de 3 mois seulement est brutalisé par la soldatesque à Sokodé le 7 novembre vers 10h !

Sachez colonel Yark que lorsque des soldats agissent de la sorte, ils ont perdu toute humanité ! Ce sont alors des démons, des monstres nés de vos fantasmes diaboliques qui retourneront à leur lieu d'origine avec leurs maîtres : l'enfer !

Sachez colonel Yark qu'un soldat est avant tout un civil « habillé » ; il n'est ni inférieur, ni supérieur à un civil. Il n'est pas plus sacré et il n'a pas plus de droits qu'un civil. Il doit respecter la vie car la vie est sacrée ! Et, dans une vraie république, le soldat a l'obligation de respecter le civil qui exerce ses droits constitutionnels. C'est seulement dans une dictature prédatrice, comme celle qui sévit au Togo,, au service d'une minorité cupide et sordide, assoiffée de pouvoir que l'on voit des choses pareilles.

Alors le chien de garde devient subitement, le 19 août, allergique au rouge comme un taureau dans une arène ! Le PNP, très honoré et populaire dans tout le pays, se tient désormais debout dans le paysage politique ! Son galop effraie la plus vieille dictature d'Afrique endormie sur ses lauriers mortifères que représente mal une colombe de la « paij » ayant l'apparence d'une poule grasse mouillée.

Cette minorité-là se sert de l'Etat pour voler, s'enrichir et se protéger. Le chien de garde veille sur elle ! Ses parrains étrangers se taillent aussi leurs parts du gâteau national. Mais malheur aux petits voleurs, eux, ils se retrouvent en prison !

Le Togo est devenu une plaque tournante de toutes sortes de trafics illicites allant jusqu'au blanchiment d'argent sale et à la fausse monnaie et un haut lieu de scandales financiers... Le fameux rapport « Gnofame a révélé l'ampleur du trafic de drogue au Togo et le degré d'implication de la famille Gnassingbé (Père, fils, filles, cousins, familles alliées etc) » et votre épouse qui gère un hôtel à Lomé !. Il était même précisé dans ce rapport que l'avion présidentiel servait à transporter la marchandise. On se souvient aussi du scandaleux dossier PITEA du nom de ce navire battant pavillon togolais arraisonné le 6 septembre 2004 aux larges des côtes sénégalaises. Selon une publication de l'ANC (Alliance nationale pour le changement), 9233,5 milliards de francs Cfa sont sortis illicitement du Togo entre2002 et 2011. Les plus récents scandales qui viennent d'être révélés sont les trafics illicites de pétrole brut depuis au moins 22 ans et le trafic d'or. Quand prendront fin ce brigandage et cette criminalité au sommet de l'Etat ? Est-ce pour cela que vous vous accrochez au pouvoir et que vous nous tuez au Togo ?!

Monsieur le ministre Yark, monsieur le ministre de la justice, messieurs les commissaires de la police judiciaire, messieurs les magistrats et les « honorables » députés, vous qui protégez et représentez le peuple togolais, vous avez un grand délinquant au sommet de notre Etat qui a commis de nombreux délits répréhensibles par la loi. Nul ne peut être au-dessus de la loi ! Le peuple vous demande d'accomplir votre devoir à l'égard de Faure Gnassingbé. Il est accusé de :

terrorisme, crimes contre l'humanité, crimes économiques, enrichissement illicite, recel d'abus de biens sociaux et détournement de fonds publics ( multiples voyages à l'étranger injustifiés, construction d'un superbe centre commercial au Ghana à l'une de ses maîtresses, un jet privé offert à une autre maîtresse-au Bénin) faux-monnayeur, corruption et dilapidation des deniers publics, mauvaise gouvernance, fraudes électorales en 2005, 2010 et 2015 et falsification des résultats électoraux, dépravation de la vie morale publique, atteintes aux mœurs, luxure, inceste et pédophilie, association de malfaiteurs... ..

Colonel Yark ! Vous êtes le parent pauvre de cette minorité pilleuse et votre principal protégé, Faure Gnassingbé, bénéficie encore de nombreux soutiens qui l'aideront à s'enfuir quand le moment fatidique sera venu ! Et vous ! Vous risquerez d'être le bouc-émissaire ! C'est pourquoi je suis triste pour vous bien que vous ne soyez pas un enfant de chœur ! Lorsque l'on parcourt votre cursus politique on tremblera d'effroi si on n'a pas le cœur bien accroché !

En effet, vous étiez parachutiste dans le même corps d'armes que Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Vous avez participé à l'assassinat de ce dernier. Vous avez été exfiltré par le commando de 7 officiers togolais qui vous avait prêté main forte pour accomplir ce sombre dessein et vous êtes tous revenus au Togo avec la tête de Thomas Sankara. A votre arrivée à Lomé, vous avez été versé dans le corps de la gendarmerie nationale où vous avez fait montre de vos talents de tortionnaire. Puis vous avez rejoint le CTR (Centre de traitement et de renseignement ) où vous étiez l'un des hommes de main de Gnassingbé Eyadéma.

Le CTR est devenu ensuite le SRI (Service de renseignement et traitement) sous le commandement du lieutenant-colonel Laokpessi avec qui vous avez eu un actif terroriste : attentats du CCF (Centre culturel français),du Lycée français et du restaurant Okavango pour essayer de discréditer l'opposition auprès des Français ! Votre chef et vous avez même été accusés d'avoir détourné des fonds de la gendarmerie et du service des passeports. Vous avez aidé aussi le général Félix Abalo Kadangha à détruire l'Institut Goethe ! Votre épouse et vous êtes impliqués dans le trafic de cocaïne. Il vous est alors facile de droguer vos miliciens ! Ne serait-ce pas plutôt vous le Djihadiste togolais ?!

Devenu ministre de la sécurité et de la protection civile, vous êtes responsable de l'assassinat des deux élèves (Anselme Sinandare et Douti Sinanlengue) par vos agents de l'insécurité au cours d'une manifestation le 15 avril 2013. Vous êtes également responsable du meurtre d'Alabi Nadjinoudine, un zémidjan, au cours d'une manifestation contre l'augmentation des prix des produits pétroliers le 28 février 2017 alors que les dirigeants du Togo exploitent clandestinement le pétrole offshore, comme je viens de l'indiquer plus haut. Vous êtes encore responsable des incendies des marchés de Kara et Lomé, que vous avez au début attribués à des « esprits »et, ensuite, à l'opposition.

Alors, pour celui qui craint Dieu, c'est fort de café ! Les archanges qui gardent les portes du paradis ne vous laisseraient jamais passer de peur que vous détruisissiez la Sainte Demeure du Très Vénérable Père ! Avec ce palmarès, vous devriez plutôt marcher en rasant les murs et non hausser le ton ! Car, Faure Gnassingbé et le gouvernement Sélom Klassou sont illégitimes et ne représentent plus rien. Vous ne représentez plus le peuple togolais, vous n'êtes plus habilités à gouverner son pays en son nom. Vous avez à choisir entre Démission et Dégagement. C'est ça le vrai référendum que le peuple vous soumet !

Le peuple togolais restera debout aussi longtemps qu'il n'aura pas arraché sa liberté. Les marches payées - 3000f à 5000f Cfa/ tête - que vous organisez pour vous soutenir sont sans effet sur son moral et sur la communauté internationale.

J'espère que vous vous éveillerez, qu'il y aura un sursaut d'humanité en vous. Je ne sais pas si vous vous aimez vous-même, si vous aimez le Togo et son peuple, si vous aimez notre race, la race noire. Regardez tous ces jeunes Africains, à qui vous et les autres dirigeants de votre acabit avez refusé la liberté et le développement, qui vont mourir par milliers dans la méditerranée, devenir esclaves en Libye, se perdre dans le désert ou finir dans les geôles mauritaniennes ! Cela ne vous dit rien ? Cela n'interpelle pas votre conscience ?

Le peuple togolais est un peuple intelligent et travailleur. Pourquoi vous opposez-vous à son émancipation, à son plein épanouissement ? Pourquoi voulez-vous abaisser et niveler son niveau sur celui, médiocre, des tenants de la dictature ? Pourquoi voulez-vous l'abrutir ? Notre peuple a heureusement décrypté vos noirs desseins. Il s'est dressé pour les combattre pour sa liberté et préparer un avenir radieux aux générations futures. Le peuple togolais est aussi un peuple de dieu ! Faisons tous ensemble du Togo l'Or de l'humanité !

Je me soucie beaucoup pour vous et tous ceux de l'union des forces de servitude regroupant votre parti RPT/UNIR, l'UFC, le NET et d'autres petits partis ainsi que quelques petites associations de la société civile sous l'emprise des forces du Mal. En ce début de la nouvelle année, je souhaite que l'énergie de compassion du Créateur fasse fondre vos cœurs endurcis pour comprendre la place de l'homme dans le plan divin.

J'espère que le jour « J » tant attendu arrivera bientôt et que nous chanterons tous ensemble avec le peuple en liesse le chant des Patriotes : Togo la Joie approche ! Le Créateur bénisse le Togo !

VIVE LE TOGO LIBRE ! FEZIRE ! FEZIYE ! ABLODE !