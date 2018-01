Congo-Brazzaville: Énergies renouvelables - Vers une baisse importante des coûts

Selon une étude de l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena), l'éolien et le solaire deviendront d'ici à 2020 aussi compétitifs que le gaz et le charbon.

Les énergies renouvelables toutes compétitives. Des énergies vertes (ou propres) moins coûteuses que les énergies fossiles, c'est bientôt possible ! Longtemps gros handicap au développement des énergies renouvelables, leurs coûts risquent de connaître d'importantes baisses d'ici à 2020.

L'Irena, dans une nouvelle étude sur les coûts des énergies vertes, estime que « toutes les technologies renouvelables seront compétitives par rapport aux énergies fossiles en 2020 ». Les coûts moyens des énergies renouvelables devraient atteindre entre 0,03 et 0,10 dollar le mégawattheure (MWh) en fonction des technologies (éolien, solaire, géothermie, biomasse, etc.), quand les énergies fossiles affichent des coûts entre 0,05 et 0,17 dollar le MWh, note l'étude. Ils varient en fonction des pays, selon les gisements en énergie ou les réglementations.

La concurrence fait baisser les prix

Déjà l'an dernier, les coûts moyens des nouveaux projets de parcs d'éolien terrestre et de centrales solaires ont fluctué entre 0,06 et 0,10 dollar le MWh, avec plusieurs records en dessous de cette moyenne. Cela a été le cas aux Émirats arabes unis, au Chili, au Mexique et au Pérou dans le solaire. Dans l'éolien, des projets sont déjà régulièrement mis en service avec un coût de 0,40 dollar le MWh. Les baisses de coûts sont tirées par l'amélioration constante des technologies mais aussi une concurrence qui s'accentue avec de nombreuses entreprises qui développent des projets d'énergies renouvelables, remarque l'étude. « Se tourner vers les renouvelables (... ) n'est plus simplement une décision faite au nom de l'environnement mais, de plus en plus largement, une décision économique intelligente », selon Adnan Z. Amin, directeur général de l'Irena, cité dans le communiqué.

Les « meilleurs » projets éoliens terrestre et solaire pourraient ainsi produire une électricité à un coût de 0,30 dollar par MWh, voire moins dans les deux prochaines années. Et cette baisse des coûts s'observe aussi pour les autres énergies renouvelables, note l'Irena. L'an dernier, des projets dans la géothermie, la biomasse ou l'hydroélectricité se sont développés avec des coûts autour de 0,70 dollar le MWh. Le solaire à concentration et l'éolien en mer font également des progrès et certains projets qui seront mis en service d'ici à 2022 coûteront entre 0,06 et 0,10 dollar le MWh, prévoit l'Irena. « Cette nouvelle dynamique témoigne d'un changement significatif de modèle énergétique », à en croire Adnan Z. Amin.