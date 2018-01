Cote d'Ivoire: ARTs visuels - Immersion avec Serge Gossé dans son « Univers de Femme »

Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 19 janvier, au ministère de l'Intérieur et de la… Plus »

En effet, concède-t-il, dans la première partie des œuvres de cette série caractérisée par un style figuratif. Son modèle favori, s'exprime au gré de son inspiration. Dans des scènes de plein air, avec une subordination de la perspective linéaire, par la saturation du fond du tableau. Ce qui a pour effet de ramener inexorablement le regard au premier plan de la scène. Là où trônent ces véritables portraits de plein air. Dans des postures et attitudes qui illustrent sa place de premier plan au sein de la communauté humaine. En certains points, la palette du jeune artiste prend des allures de la touche sui generis du maître Monné Bou. Avec, notamment, la réification de certaines couleurs et tons insoupçonnés. Une bonne graine, à coup sûr, qui devrait sous l'ombre tutélaire du maître, laisser germer les pétales d'une carrière en toute fulgurance !

Le second, lui présente une aperception plus intuitive de la condition féminine. Ceci, quand il aborde le sujet plus délicat des stéréotypes sexistes. Notamment la violence à l'égard des femmes à travers les âges. Un fait, qui malheureusement n'est pas l'apanage d'un pays ou d'une culture en particulier. Mutilation génitale, mariage forcé, viol et inégalités de tous genres. Des épreuves toutes aussi douloureuses les unes que les autres, qu'elle supporte avec dignité dans le monde entier ». Cette juxtaposition imagée de l'univers ambivalent de la procréatrice, née d'une côte d'Homme, devient pour Gossé, un prétexte pour exprimer à la fois tout son talent de portraitiste et de coloriste.

Auguste Mimi Errol va plus loin : « Si le premier acte de cette collection présente une perception plus proche de la femme muse des poètes, déifiée par des civilisations anciennes, vierge élevée au rang d'icone, donneuse de vie, pilier essentiel de la famille.

Quant au critique et historien de l'art, commissaire de l'expo, Auguste Mimi Errol, il soutient que « Univers de Femme » offre au public abidjanais un panorama en deux actes de son activité picturale de ces dix dernières années. Avec au centre de sa démarche artistique la Femme et son univers ambivalents. Tantôt la muse, tantôt victime résignée face à la violence devant laquelle elle doit faire face.

En prélude à sa première exposition individuelle, du 25 janvier au 11 février, le peintre et enseignant a échangé avec les critiques et journalistes à la galerie Houkami Guyzagn.

