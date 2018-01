Congo-Brazzaville: Faune - Juscar Edanga comparaît devant le juge à Ouesso

Interpellé à Souanké à bord d'un véhicule transportant 26,6 kilogrammes d'ivoires d'éléphant par les écogardes du projet Espace tridom interzone Congo (ETIC), le suspet a comparu le 18 janvier devant le juge du tribunal correctionnel du chef-lieu de la Sangha.

Juscar Edanga a été auditionné le 9 janvier. Il a reconnu qu'il s'apprêtait à livrer quatre morceaux de pointes d'ivoire à son complice camerounais en fuite et recherché par la police.

Au terme de son audition, un procès-verbal de constatation d'infraction a été dressé à son encontre. De profession mécanicien, Juscar Edanga, ainsi que le véhicule ayant servi à commettre le forfait, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ouesso, pour la suite de la procédure.

À en croire le suspect, ces morceaux d'ivoires lui ont été rapportés par un autochtone qui lui aurait chargé de trouver un acheteur. Par ailleurs, l'article 113 alinéa 6 de la loi 37/2008 sur la faune et des aires protégées est strict, car il incrimine et réprime toute détention ainsi que circulation des trophées d'une espèce intégralement protégée sur l'ensemble du territoire congolais.

Cette saisie démontre de nouveau l'implantation d'une criminalité faunique transfrontalière dans ces zones. De grands réseaux de trafiquants sont, en effet, à l'œuvre pour exterminer les derniers éléphants de forêt dans le nord Congo afin de ravitailler en ivoires les marchés internationaux et principalement les marchés asiatiques.

Le projet ETIC est le fruit d'une collaboration solide entre le ministère de l'Économie forestière, l'Agence congolaise pour la faune et les aires protégées et l'ONG internationale World wide fund for nature (WWF). Il œuvre pour la conservation de la faune et de la flore dans les districts de Souanké, Sembé et Ngbala, dans le département de la Sangha. Les activités incluent l'appui à la lutte anti-braconnage et l'application de la loi faunique, la participation des communautés dans la conservation, la création des aires protégées (Messok Dja) et la collaboration transfrontalière avec le Cameroun et le Gabon. Il reçoit l'appui des bailleurs internationaux tels que l'US fish and wildlife service, l'Union européenne, l'Unesco et le réseau WWF.