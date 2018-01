Guinée Bissau: Amílcar Cabral et la libération collective

Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise et président du conseil des ministres de la… Plus »

Co-fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) en 1956, il devient le secrétaire général, unissant les deux pays dans leur lutte contre la domination coloniale portugaise. Le PAIGC a conduit la Guinée Bissau à son indépendance en 1973. Cabral était donc un panafricaniste, mais aussi un agronome et un poète. Il n'acceptait pas d'importer des modèles étrangers de lutte qui ne s'appliquaient pas, selon-lui, au modèle spécifique de la Guinée Bissau.

Né en 1924 à Bafatá, en Guinée-Bissau, de parents capverdiens, Amílcar Cabral a grandi à Sao Vicente, au Cap-Vert, et a étudié l'agronomie à Lisbonne. Il retournera plus tard en Guinée Bissau. Il est assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry, en Guinée. Son combat pour l'indépendance vis-à-vis des autorités portugaises reste célèbre.

