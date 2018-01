Congo-Kinshasa: Bientôt à l'assaut de la Province Orientale. ACO - Patrick Bologna triomphe au Haut Katanga !

Pour y revenir, en effet, dans la course à l'élection du gouverneur de province du Kasaï Central, la majorité présidentielle avait dépêché une forte délégation pour apporter son soutien moral, grâce à cette présence de ses représentants, à Denis Kambayi, candidat gouverneur de province, et à son colistier Manix Kabuanga, candidat vice-gouverneur. La mission accomplie pour la délégation conduite de main de maître par Patrick Bologna aura réussi à faire valoir le ticket gagnant de la Majorité présidentielle, Denis Kambayi-Manix Kabuaya qui, enfin, a décroché la palme.

Etant un parti membre de la MP, l'Avenir du Congo -ACO- réitère son soutien au président Joseph Kabila Kabange, garant de la paix qui tient aux élections libres, démocratiques, transparentes crédibles et acceptables par tous, a confirmé le numéro 1 de l'ACO. Patrick Bologna, le président national de l'ACO, accueilli en grand homme a créé une vive émotion dans la salle quand il a rassuré qu'à l'issue des élections 2018, l'ACO en sortira grand et se fera respecté par tous. Il y a lieu de noter que c'est le comité fédéral du Haut Katanga que dirige Eugène Kasato qui l'a accueilli en provenance de Kolwezi.

*Bâton de pèlerin en mains, ce Député national, président de l'ACO et ténor de la MP a mis le cap sur Likasi, au Haut Katanga. Ce, après avoir apporté son soutien et pesé de tout son poids pour la victoire de Denis Kambayi et Manix Kabwanga, ticket gagnant de la MP dans le Kasaï central et obtenu une victoire pour sa famille politique. C'est le 17 janvier, jour de célébration de la mémoire de Patrice Emery Lumumba, que Patrick Bologna a préféré partager sa journée avec ses compagnons. La ville de Likasi aura vécu ainsi une journée riche avec ce membre éminent du bureau politique de la Majorité Présidentielle. D'après des informations reçues des sources locales, il aura eu un accueil faste par les habitants qui ont été munis des drapeaux du parti Avenir du Congo tout au long de son parcours effectué à pied à l'instar de l'envergure d'un véritable chef de troupe. L'Honorable Patrick Bologna a sensibilisé sur la loi électorale tout en expliquant les avantages qu'elle présente. Et, par ailleurs, il rassuré que l'ACO, le parti qu'il chapeaute, saura tirer son épingle du jeu.

