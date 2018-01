Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - L'AFPC expose en mai à la Galerie Congo

« Il va nous falloir travailler durement pour la réussite de l'exposition et présenter de belles œuvres, des sacs et autres. Du côté de la peinture, il y aura toutes les œuvres : le surréalisme ainsi que l'abstrait », a expliqué, tout sourire, Ledy Kouboukoubou. « L'intérêt de l'exposition n'est pas seulement de vendre, mais aussi d'avoir des contacts. Elle permet aux artistes d'avoir des commandes et c'est pour cette raison que nous comptons avoir trois à quatre expositions par an », projette la présidente de l'association.

Après plusieurs expositions à Pointe-Noire, l'AFPC sera en mai à Brazzaville. L'objectif est de multiplier les expositions-ventes pour permettre aux femmes plasticiennes de vivre non seulement de leur art mais aussi une manière de promouvoir leur talent. « Nous étions plus actives à Pointe-Noire, justement parce que nous avions quelques projets là-bas. En 2018, nous tenons à mettre le paquet à Brazzaville, avec deux expositions pour commencer», a déclaré la présidente de l'association, Ledy Kouboukoubou, aux Dépêches de Brazzaville.

