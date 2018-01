Congo-Kinshasa: Le come-back du Général John Numbi

C'est en 1989, que ce fidèle parmi les fidèles de Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel président, émerge sur l'arène publique, en devenant le chef d'une milice très redouté, l'Union des fédéralistes et républicains indépendants. Son nom est également constamment cité, lorsqu'on évoque les exactions dont ont été victimes entre 1992 et 1993, une centaine de militants de l'UDPS, de feu Etienne Tshisekedi. En mars 2001, deux mois après l'assassinat de son père, Joseph Désiré Kabila, qui a fraichement pris les les rênes du pays, nomme John Numbi, chef d'état major de l'armée de l'air. Alors qu'il est en fonction, il est accusé d'avoir armé les rebelles Maï

En 2010, John Numbi Tambo Banza a été accusé par plusieurs organisations des droits de l'Homme d'être l'un des principaux commanditaires de l'assassinat du directeur exécutif de l'ONG "La Voix des Sans Voix" Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidèle Bazana. Dans le cadre de ce procès, John Numbi Tambo Banza n'a comparu que comme simple témoin et n'a écopé d'aucune condamnation.

Le retour aux affaires de cet homme de confiance du président Congolais est d'une portée politique forte. "John Numbi de nouveau, officiellement au sein des FARDC, c'est un avertissement public et visible à la société civile et à la communauté internationale. Le régime est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir et tous ceux qui ont commis des crimes dans le passé reviennent sur le devant de la scène et vont donner de l'aide au régime pour se maintenir au pouvoir." explique Clément Boursin, responsable pour l'Afrique d'ACAT-France, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.