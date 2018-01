Afrique: Mali-Burkina - Pour 3,2 milliards de fcfa, Azalaï polit le centre polyvalent de Loumbila

Le Groupe AZALAÏ de l'entrepreneur malien, Mossadeck Bally mène l'offensive. Il vient de signer au Burkina une convention de partenariat avec la Croix Rouge Monégasque et la Croix Rouge Burkinabé vendredi dernier pour l'exploitation et la gestion du complexe polyvalent de formation de Loumbila, situé à une vingtaine de km de Ouagadougou. Ce centre, érigé sur une superficie de 6.5 hectares, fruit de la coopération exemplaire entre la Principauté de Monaco, bailleur de fonds et partenaire technique et l'état du Burkina Faso, a nécessité un financement de 3,2 Mds Fcfa.

C'est le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE et S.A.S Le Prince Souverain Albert II de Monaco, qui ont inauguré ce joyau architectural et du savoir. Les deux chefs d'Etat étaient accompagnés de leurs épouses, Mme Sika Kabore et la Princesse Charlène de Monaco.

A la suite de cette inauguration, les deux chefs d'Etat et leurs délégations ont assisté, au siège de la Croix Rouge Burkinabé, à Ouagadougou, à la signature de la convention de partenariat avec le Groupe AZALAÏ, chargé de l'exploitation de ce complexe.

Cette signature de convention entre le Groupe AZALAÏ, représenté par son Président Directeur Général M. Mossadeck Bally, la Croix Rouge Monégasque, représentée par son Secrétaire Général, Mr Frédéric Platini et la Croix Rouge Burkinabé, représentée par son Secrétaire Général, M. Lazare Zoungrana, permettra officiellement au Groupe AZALAÏ d'exploiter et de gérer ce complexe hôtelier et de formation. Signe d'une grande offensive du Groupe Azalai qui consolide la crédibilité de sa vision et de son label en Afrique. Azalai s'investit dans la formation pointue du capital humain africain.

Cette signature de convention ouvre de nouvelles perspectives à la jeunesse burkinabé dans le domaine des métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de l'accueil et de la restauration en plus d'accroitre la capacité hôtelière de la commune de Loumbila.