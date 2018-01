Cote d'Ivoire: En colère contre son ex copain, elle tente de tuer son bébé et échappe à un lynchage (témoins)

Le vendredi 19 Janvier 2018 à 15h20 min, Mademoiselle Akoua se rend au bistro que gère son ex-copain du nom Camille, situé au quartier Maquis bleu, à Agboville.

Une fois sur les lieux, elle réclame de l'argent à l'ex-copain . Celui-ci ne reconnaît pas lui devoir de l'argent à son ex-copine Akoua. Une discussion éclate entre les deux personnes, Camille sort du bistro, Akoua le suit en continuant de réclamer son argent. Une bagarre s'en suit. Akoua se jette sur son ex-copain et le griffe au visage. Des témoins et voisins interviennent. Yavo Jean Luc, propriétaire du bistro explique la scène qui a failli tourner au drame : « Il était 15h passées lorsque Akoua est arrivée dans mon bistro; elle s'est aussitôt adressée à Camille qui gère le bistro. Elle lui demande de remettre l'argent qu'il lui doit. Mon gérant ne reconnaît pas lui devoir de l'argent. Il affirme plutôt qu'elle fut sa copine. Pendant la bagarre, Camille a été griffé au visage; après que nous sommes intervenus, Akoua a poussé un cri de colère en disant « je vais tuer cet enfant que je porte ».

Du coup elle a jeté l'enfant à même le sol, sur le goudron qui mène de l'hôpital au quartier maquis bleu. Ensuite, elle a projeté l'enfant dans mon bistro. L'enfant s'est évanoui, les jeunes du quartier se sont rués sur elle pour la battre, Akoua a pris la fuite ».

Alerté, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur le lieu du drame et ont conduit le bébé d'un an au CHR de la ville. La police a mis le grappin sur Akoua. Joint au téléphone, Camille témoigne : « Akoua a été ma copine, elle et moi sommes séparés cela fait près de 2 ans. Elle a assez de problèmes et je ne connais pas le père de son enfant, je ne lui dois pas. Très souvent quand elle me voit, elle me demande de l'argent et je lui en donne par pitié ».