Togo: L'agrobusiness sera à l'avant-garde du développement

'La réforme institutionnelle amorcée par notre institution est plus qu'une urgence, elle est une… Plus »

Le président Faure Gnassingbé avait à ses côtés le ministre de l'Economie et des Finances Sani Yaya et la ministre du Développement à la base, Victoire Dogbé-Tomegah.

Et justement, la Banque met en garde. La poursuite de la crise politique qui ralentit l'activité économique depuis août 2017 pourrait entraîner une révision à la baisse de la croissance cette année et en 2019. Les politiciens sont prévenus.

La BAD a approuvé une stratégie de transformation de l'agriculture africaine pour un secteur agroalimentaire compétitif et inclusif, à même de créer de la richesse, d'améliorer les conditions de vie de ses populations et de sauvegarder l'environnement.

