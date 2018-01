Afrique: Maroc-Soudan - la 1ère place pour enjeu

Dans ce genre de compétition, il est très important de gérer tous les aspects, notamment la récupération au vu de l'enchaînement des rencontres. Les deux équipes, qualifiées au second tour à l'issue de la deuxième journée, vont se livrer ainsi une véritable bataille au complexe sportif de Casablanca à partir de 19h ce dimanche afin de s'éviter le déplacement de Marrakech pour le quart de finale.

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Jamal Sellami, a insisté sur la victoire pour rester dans la capitale économique du pays : « Nous avons un match très important à jouer contre le Soudan. Nous voulons confirmer notre suprématie dans ce groupe pour rester ici à Casablanca avec nos fans et défendre nos couleurs. Les joueurs se sont adaptés à l'ambiance ici et on veut donc rester. Autre point important, c'est d'éviter un autre voyage à Marrakech, pour permettre aux joueurs de bien récupérer. Nous savons que le Soudan a une bonne équipe avec de la force et des faiblesses que nous devons exploiter ».

Interrogé sur le quart de finale et l'adversaire qu'il souhaite affronter parmi la Zambie et la Namibie, il dira à ce propos : « En tant qu'hôte, nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe. Nous avons un bon groupe de joueurs et un atout très important, les supporters qui sont derrière nous. La Zambie et la Namibie joueront lundi et d'ici là, on connaîtra notre adversaire ».

Même sons de cloche chez son adversaire, Zdravko Logarusic, sélectionneur du Soudan : « Nous avons un match face au Maroc, on veut gagner pour rester ici à Casablanca. C'est notre objectif. Nous sommes très bien préparés et nous n'avons aucune pression pour jouer face Maroc qui est l'une des meilleures équipes d'Afrique, car nous sommes déjà qualifiés ».

Les réserves formulées par la Guinée à la CAF n'ont pas déconcentrées le groupe, selon Zdravko Logarusic : « La réserve formulée par la Guinée ne nous a pas affectés car nous savions qu'il n'y avait pas d'erreur administrative ». Il a même refusé d'évoquer le quart de finale : « Aujourd'hui, je ne parle pas des quarts de finale, que nous affrontions la Zambie ou la Namibie. Notre objectif, est de battre le Maroc ».