Congo-Kinshasa: Travaux de forage d'adduction d'eau. Kisenso - Pierre Kangudia en action !

*Réagissant aux maintes plaintes enregistrées lors des visites de travail des Ministres dans les différentes communes de la capitale rd-congolaise, Pierre Kangudia Mbayi et Justin Bitakwira respectivement, Ministre d'Etat en charge du Budget et Ministre du Développement Rural, ont officiellement lancé les travaux du forage d'adduction d'eau dans les quartiers Ngomba et Régideso, dans la Commune de Kisenso. C'était le samedi 13 janvier 2018, sous la supervision du Directeur de Cabinet du Président de la République et au grand satisfecit des habitants de ce coin de la métropole qui, des lustres, endurent d'énormes difficultés en termes de desserte en eau potable.

Cette intervention qui, d'ailleurs, n'est plus à signaler pour M. Pierre Kangudia, subvient également suite à l'instruction du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, demandant aux ministres de palper les réalités de la vie quotidienne des populations sur terrain, loin de leur confort habituel. C'était avec le concours du Ministre du Développement Rural, Justin Bitakwira, dont le service national de l'hydraulique rurale placé sous sa tutelle, est chargé de l'exécution ces types des travaux.

Une multitude de demandes avaient, en effet, fait l'objet de doléances auprès de ces deux Ministres concernant généralement, les problèmes sociaux en mode d'urgence, et dont la quasi-totalité de la population souffre des promesses, très souvent, non mises en application.

Dans la commune de Kisenso, face à l'énorme situation de la pénurie d'eau, le Ministre d'Etat, ministre du Budget, Pierre Kangudia, avait promis une solution effective et rapide qui, jusque-là, constituait la frisette de leurs difficultés.

Chose promise, chose due. Car, dans la matinée de ce samedi 13 janvier dernier, le Bourgmestre de la commune de Kisenso, Jacques Bile, a reçu les deux ministres, Pierre Kangudia et Justin Bitakwira, en tant qu'émissaires attitrés du Chef de l'Etat, pour le lancement de ces travaux d'adduction d'eau potable, plus précisément, dans les quartiers Ngomba et Régideso.

Et, à cette même occasion, M. Pierre Kangudia a été chaleureusement accueilli par les « bana bangamoyo », l'obligeant, de ce fait, à faire le pied sur plusieurs centaines de mètres jusqu'au lieu de prospection du site à traiter, au n°7 de l'avenue Makanga n° 7, dans le quartier Ngomba.

Le Bourgmestre de cette commune, dans son intervention, a remercié le Chef de l'Etat d'avoir dépêché son Directeur de cabinet avec ces deux ministres pour soulager la souffrance de cette population qui, généralement, effectue de longues distances à pied pour s'approvisionner en eau potable. Le Ministre du développement rural a, ensuite, défini le contour du projet et demandé à la population de s'impliquer conséquemment, pour sa réussite.

A son tour, celui qu'on appelle désormais « papa social », en véritable homme de terrain, a retracé l'histoire du projet d'adduction d'eau potable qui fait partie des problèmes préoccupants de cette population, en dehors des érosions qui ont trouvé un grand début de solution, avec la distribution de plus de 50.000 sacs dans les différents quartiers de Kisenso. Ce qui explique, au fait, que cette commune n'a pas eu à enregistrer des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, lors de dernières pluies torrentielles enregistrées dernièrement à Kinshasa.

Enfin, Néhémie Mwilanya, le Directeur de Cabinet du Président de la République, a salué, au nom du Chef de l'Etat, la population, venue massivement, pour écouter la délégation qu'il a eue le privilège de conduire. Il a, ensuite, demandé à la population de s'approprier ce projet à impact social visible.

Une petite visite guidée a été faite sur le lieu où les experts du Ministère du Développement rural faisaient les essais de sondage pour déterminer la profondeur de captage d'eau et l'estimation des distances de placement des bornes fontaines pour la distribution, une fois les travaux achevés, de l'eau potable.

Soucieux de donner de l'eau à un plus grand nombre des personnes, Pierre Kangudia a conduit le Directeur de cabinet de chef de l'Etat et Justin Bitakwira au quartier Régideso, où un deuxième réservoir sera placé pour alimenter et desservir la population de ce quartier.