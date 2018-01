Guinée Equatoriale: Thierry Manzi - Ambitieuse tour de contrôle des Amavubis

« Je suis très content d'avoir été élu homme du match. C'est une joie immense car ça me donne plus de confiance pour progresser dans ma carrière. J'ai beaucoup d'ambitions et d'objectifs que je veux réaliser », a déclaré Thierry Manzi, juste après avoir reçu le trophée de « homme du match Total ».

Son but face à la Guinée Equatoriale, a certes permis aux Amavubis de prendre une sérieuse option pour la qualification au second tour, mais sa désignation faite par les techniciens de la CAF est dû au fait d'avoir réussi un sans faute durant la rencontre. Il a remporté tous ses duels face aux attaquants équato-guinéens, notamment sur le plan aérien, grâce à son gabarit impressionnant et sa vivacité.

« C'est un élément très important dans notre défense. Sa présence rassure ses coéquipiers. Son point fort, c'est les duels. C'est un joueur athlétique et assez intelligent. Je pense qu'avec les matchs de ce tournoi, il pourra acquérir beaucoup plus d'expérience, ce qui sera une bonne chose pour l'équipe A du Rwanda, dont il est un joueur important aussi. Notre projet, est de bâtir une équipe d'avenir basée sur de jeunes joueurs tels que Thierry Manzi», explique Antoine Hey, sélectionneur du Rwanda.

Son capitaine, le gardien Eric Ndayishimiye l'encense aussi et se dit très rassuré par sa présence sur le terrain. « La présence de Thierry me rassure sur le terrain. Etant gardien de but, il est important d'avoir devant moi des défenseurs solides comme lui. Ça me rassure dans un match et ça me donne plus de confiance, comme face au Nigéria puis la Guinée Equatoriale ».

Né le 12 Juillet 1996, il entame sa carrière à Police FC Academy en 2012. Une saison seulement lui a suffi pour gravir les échelons et rejoindre des clubs mieux côtés. Aspor FC en 2013 puis Isonga FC en 2014. La progression fulgurante du joueur ne s'arrête pas là. Après avoir transité par Marines FC, il rejoint l'AZAM puis le Rayon Sports, champion du Rwanda en 2017.

Il enregistre sa première sélection lors des éliminatoires de la CAN 2017 pour affronter le Mozambique et le Ghana. Depuis ce jour, c'est une pièce maîtresse du dispositif des Amavubis. Ce qui fait de lui, malgré son jeune âge, un des cadres de cette équipe A' qui dispute la 5e édition du CHAN Total.