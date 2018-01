Togo: Une nouvelle dynamique d'efficacité et de pragmatisme

Le chantier de réformes structurelles et institutionnelles sur lequel s'est engagée notre organisation depuis déjà une décennie, arrive presque à son achèvement grâce aux efforts et au sens de la communauté de nos Chefs d'Etat et de gouvernement, a souligné le ministre des Affaires étrangères togolais.

'La réforme institutionnelle amorcée par notre institution est plus qu'une urgence, elle est une nécessité. Elle répond aux exigences d'adaptation aux règles modernes de gouvernance ainsi qu'à l'impératif d'un usage à la fois rationnel et raisonnable des ressources', a déclaré Robert Dussey, le président du conseil des ministres de la Cédéao, à l'ouverture d'une session extraordinaire samedi à Lomé.

