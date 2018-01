Gabon: Agro-industrie OLAM - Kango, Une réanimation à l'huile de palme.

En effet, le géant singapourien a réalisé dans les 7 villages impactés des panneaux solaires (250 au total), des écoles, des dispensaires, des maisons pour les enseignants et apporte une assistance agricole et vivrière aux villageois. Si la vie semble être revenue à Kango à travers une relance de l'activité économique par la consommation, le préfet souhaite tout de même que d'autres entreprises, à l'instar d'Olam, s'y implantent pour permettre à tout le département qui compte 3 cantons de se développer.

Cette industrie du palmier à huile a fortement impacté le canton. Selon le président du conseil départemental du Komo Kango, Batsielili Alain « Olam a résolu 2 problèmes fondamentaux : le premier problème c'est celui de l'emploi des jeunes au niveau de Kango. Sans activités les populations allaient chercher du travail ailleurs. Mais avec l'arrivée d'Olam, les populations reviennent sur Kango ». Cette rurbanisation explique l'importante démographique constatée, ce qui a l'avantage d'augmenter la demande et donc de propulser l'économie de cette partie du Gabon. Il est évident, comme le reconnait le préfet du département du Komo-Kango qu'« un travailleur entretient au moins quatre (4) personnes, avec plus de mille emplois, c'est plusieurs familles qui en bénéficient » a précisé Albert Obame Menié. Mais outre ce développement de l'activité économique, Olam à travers son projet social dans les zones dites impactées, a réalisé plusieurs infrastructures comme l'atteste Jean Eddy Mba, député du 2ème canton, « aujourd'hui le projet d'électrification est visible grâce au partenariat public-privé entre Olam et l'Etat gabonais ».

Il est difficile de reconnaitre la ville de Kango depuis quelques années. Plusieurs commerces se sont développés. On enregistre de très grands magasins, des restaurants, des bars, des hôtels en construction et plusieurs petits commerçants qui trouvent leur compte désormais. L'augmentation du pouvoir d'achat y est pour grand-chose car ici désormais il y a des emplois.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.