Afrique: Handball - Le Gabon victorieux de l'Algérie dans un match fou

Pour le vice Capitaine Essono Ruffin « le collectif il a bien fonctionné, nous sommes montés d'un cran contrairement hier. Chaque match a sa réalité et à nous de nous réjouir de cette victoire face à une bonne équipe d'Algérie. Tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. C'est bien pour le moral et la suite".

Au rythme de la Concorde, la sélection nationale du Gabon a honoré son public par une victoire spectaculaire, au bout d'un suspens synonyme de danger de mort. Un Monet time de folie entre les deux nations.Personne ne pouvait croire à une telle seconde période. Un match de légende de plus dans l'histoire du handball africain. Mené par six buts d'écart, l'Algérie n'a pas du tout bouger son jeu, et a pu remonter le score et créer ces instants de panique chez les panthèrnautes , les milles et une jumelés aux différents publics.

