Madagascar: Normes EITI - Une garantie pour l'attrait des grands investisseurs

Madagascar est encore en phase de processus de validation à la conformité aux normes EITI (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives). Il s'agit notamment d'une norme internationale sur la transparence dans le secteur extractif et la bonne gouvernance de ressources pétrolières, gazières et minières. « Notre objectif est de publier les rapports 2015 et 2016 d'ici à la fin de mars 2018. En fait, l'engagement du pays d'appliquer ces normes EITI constitue une garantie pour l'attrait des grands investisseurs internationaux et la confiance des institutions internationales », a évoqué le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, ZafilahyYing Vah, lors de l'ouverture de l'atelier de présentation des canevas pur la collecte des données EITI concernant les années fiscales 2015 et 2016 hier à l'hôtel « Le Pavé » à Antaninarenina.

Obligation. Et dans le cadre de ce processus de validation, une mission d'évaluation de la performance de Madagascar en matière de bonne gouvernance et de transparence du secteur extractif a été effectuée par deux représentants du Secrétariat International de l'EITI en novembre 2017. Ensuite, toutes les parties prenantes notamment l'administration, la société civile et les industries extractives sont tenues à fournir toutes les informations nécessaires durant ces deux années fiscales dans le cadre de cet atelier et ce, afin d'atteindre cet objectif tout en respectant les calendriers de remise des canevas. « La Grande Ile, à l'instar des autres pays ayant adhéré à l'EITI, a une obligation de publier régulièrement un rapport qui réconcilie les flux de paiement entre l'administration et les industries extractives et qui présente également les informations contextuelles du secteur extractif pour une année fiscale donnée. On peut citer entre autres, la déclaration de production et d'exportation des ressources extractives », a fait savoir le ministre de tutelle.

Crédibilité. Par ailleurs, « la réalisation de ces rapports a été confiée à un Administrateur Indépendant en l'occurrence du Cabinet Moore Stephens afin de garantir la crédibilité et la fiabilité des données transcrites. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec la BAD et le PAGI qui apportent leur appui financier », a-t-il poursuivi. Notons que les rapports EITI pour le pays, une fois validés, seront mis à la disposition du public.