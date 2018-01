Congo-Kinshasa: Marches pacifiques croisées. CLC-SET - l'Hôtel de Ville s'interpose !

Est-ce le Comité Laïc de Coordination l'entendrait de la même oreille ? Toute la question est là. D'autant que le vin semble avoir été suffisamment tiré, lors de la messe qui, tout récemment, était dite en mémoire des victimes des événements du 31 décembre 2017, en la Cathédrale Notre Dame du Congo. Doit-on penser qu'on va assister, une fois de plus, à un nouveau bras de fer ? L'on serait tenté d'y croire. Car, au demeurant, toutes ces marches, qu'elles soient de Lumbala Roger ou du CLC, avaient pour point de départ, les différentes Paroisses catholiques. Comment les étouffer, dès lors que les fidèles et autres affidés restent mobilisés. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes sensibilisées iront à l'église. Puis, juste après, ils tenteront l'aventure qui risque, malheureusement, de tourner au vinaigre, en provoquant un nouveau bain de sang.

Dans tous les deux cas, le Vice-Gouverneur, à l'analyse de ces deux lettres reprises, ici, en fac-similés, se réserve le droit d'engager les forces de l'ordre à sévir. Il brandit, donc, la menace de recourir à la puissance publique pour mâter toutes sortes de marches qu'il considérerait comme étant non autorisées et que par conséquent, de nature à troubler l'ordre public.

