Congo-Kinshasa: Martin Fayulu - « Seule une transition sans Kabila constitue la solution la plus viable »

La Dynamique de l'Opposition a commémoré ses 3 ans d'existence. A cette occasion, elle a organisé une conférence-débat axée sur le sens du combat et les perspectives d'avenir. Pour Martin Fayulu, coordonnateur de la plateforme, seule une transition sans Joseph Kabila constitue la solution la plus viable de sortie de crise.

La Dynamique de l'Opposition a soufflé, vendredi 19 janvier, sur ses trois bougies. La cérémonie a eu pour cadre la salle de conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le coordonnateur de la plateforme, Martin Fayulu, a rappelé que c'est un anniversaire qui commémore la répression durant la semaine du 19 au 25 janvier 2015. En fait, des populations étaient descendues dans les rues de Kinshasa et de grandes villes du pays pour protester contre un projet de loi électorale qui conditionnait la tenue d'élections à un recensement général.

En mémoire de ces victimes et de toutes les autres victimes qui sont tombées à cause de l'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du territoire, une messe d'actions de grâce a été organisée, après la conférence. Plusieurs personnalités du Rassemblement, notamment Félix Tshisekedi, ont pris part à la messe.

« Pour la Dynamique donc, seule une transition sans Monsieur Kabila constitue la solution la plus viable de sortie de crise ! Et, au stade actuel, la Dynamique considère que la pression populaire tirant son fondement de l'article 64 de notre Constitution est la voie la plus efficace et efficiente pour atteindre cet objectif », a déclaré Martin Fayulu.

Selon lui, le peuple congolais doit être maître de son destin, retrouver sa raison d'être, savoir ce qu'il veut faire de son pays et engager les pays amis à lui apporter l'appui nécessaire pour matérialiser cette vision. « Au moment où nous commémorons le 57ème anniversaire de l'assassinat de Patrice-Emery Lumumba, notre héros national, les Congolais ont plus que jamais besoin de leaders politiques qui ont des convictions certaines et qui savent que la politique n'est ni l'art d'amuser la galerie, ni celui de distraire le peuple », a fait savoir Fayulu.

A cet effet, le coordonnateur de la Dynamique de l'Opposition a engagé sa plateforme à adhérer totalement, une fois de plus, à l'initiative du Comité laïc de coordination et invité la population, à travers tout le territoire national, à participer massivement à la marche pacifique du dimanche 21 janvier 2018.

Par ailleurs, la Dynamique de l'Opposition dit se fonder sur des aspirations profondes de la population à l'instauration d'un Etat de droit, pour conjurer les démons du statu quo. Elle entend ainsi poursuivre, contre vents et marrées, le combat pour le changement jusqu'à la victoire finale.