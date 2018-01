Congo-Brazzaville: Secteur postal - plus de 400 millions de FCFA de chiffre d'affaires au 2e trimestre 2017

En ce qui concerne la qualité des services, le rapport fait mention d'une distribution au plus tard dans les soixante-douze heures des colis et courriers pour les opérateurs couvrant Brazzaville et Pointe-Noire. Il précise que près de 90% des distributions se font les deux premiers jours. Cependant, en fonction de la distance et les moyens d'accès difficiles, les opérateurs couvrant les villes intérieures délivrent les envois postaux en trois ou quatre jours pour les colis.

Comme illustration, GX International a réalisé un chiffre d'affaires de 23 452 500 FCFA au 2e trimestre de 2016 et a fait évoluer ce gain à 40 475 000 FCFA au 2e trimestre 2017 qui fait l'objet de cette analyse. Par contre DHL, qui réalisait dans la même période de 2016 un chiffre d'affaires de 487 874 381 de FCFA, est redescendu à 288 720 646 FCFA dans ce récent rapport du second trimestre 2017. Des exemples de ces variations négatives sont multiples.

Le revenu total relatif à la fourniture du service postal au 2e trimestre 2017 s'élève à 400 790 300 FCFA pour un trafic de 26 021 objets acheminés et distribués aussi bien en national qu'en international. La part de marché est dominée par DHL qui se taille la part de 72,04 % suivi de loin par Bolloré Logistics Express avec 11,70%, GX International 10,10% et ACC Express 4,17%. Le tableau est bouclé par Intégral Service qui se contente de 0,02% de part de marché.

