Ile Maurice: CID de Souillac - Trois suspects arrêtés pour vols d'une valeur de Rs 12 millions

Ils étaient recherchés depuis six mois. Mahaveer Somar, 38 ans, Appanah Appadoo, 36 ans, et Prakash Daby, 21 ans, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une série de vols de bijoux et de sommes d'argent dans le Nord et le Sud. La valeur de leur butin est estimée à Rs 12 M.

Mahaveer Somar et Appanah Appadoo ont été coffrés le mardi 16 janvier lors d'une opération menée par les limiers Nehalkhan, Hullodhur et Sanassy de la Criminal Investigation Division de Souillac, sous la supervision du surintendant depolice Pèdre. Ils se trouvaient alors dans une pension de famille à Baie-du-Tombeau. Lors de leur interrogatoire par le sergent Figaro et le caporal Doomun, ils ont avoué le délit. Ils ont été inculpés hier devant la justice pour vol.

Le troisième suspect a, lui, été appréhendé jeudi. La police a également mis la main sur deux receleurs.

Mahaveer Somar et Appanah Appadoo sont soupçonnés d'avoir perpétré plusieurs vols dans le Nord. Il leur est aussi reproché d'avoir, avec l'aide de Prakash Daby, dépouillé le gérant d'une pension de famille à Souillac le 4 décembre.

Le 26 novembre, Mahaveer Somar et Appanah Appadoo ont élu domicile dans cette pension de famille, se présentant comme des hommes d'affaires au gérant de l'institution. Ce dernier, âgé de 28 ans, leur a fait confiance. Les suspects lui ont montré des liasses de billets qu'ils avaient sur eux et auraient dit qu'ils cherchaient un logement à long terme. Ils ont réglé une bonne partie du loyer.

Mahaveer Somar et Appanah Appadoo ont demandé une place sûre pour conserver leur argent. Le propriétaire des lieux, sans se méfier, leur a montré son coffre-fort et les trois se sont liés d'amitié.

Le 4 décembre, Mahaveer Somar et Appanah Appadoo auraient invité le gérant à dîner à Grand-Baie. Invitation acceptée. C'est ainsi que Mahaveer Somar l'aurait emmené dans ce village du Nord. Par contre, Appanah Appadoo aurait prétexté une réunion et aurait déclaré qu'il viendrait les rejoindre plus tard.

La voie étant libre, Appanah Appadoo aurait fait main basse sur une somme de Rs 1 million qui se trouvait dans le coffre-fort. Il aurait ensuite rejoint Mahaveer Somar et le gérant. Avançant qu'il aurait des problèmes conjugaux, il a affirmé qu'il devait emmener Mahaveer Somar pour faire l'intermédiaire entre son épouse et lui.

Le gérant leur a expliqué qu'il allait rentrer chez lui. En arrivant à la pension de famille, il devait constater le vol. Il a porté plainte à la police.