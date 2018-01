Ile Maurice: Bérenger - Inacceptable que Pravind Jugnauth défende Sinatambou

Au niveau de la route Terre-Rouge-Verdun, c'est Nando Bodha, le ministre des Infrastructures publiques, qui en a pris pour son grade, avec son «incompétence». «C'est incroyable le nombre d'experts auxquels on a fait appel.» Le leader du MMM estime qu'il faudra situer les responsabilités, surtout d'Anil Baichoo, le prédécesseur de Bodha et ce dernier. «Je demande une commission d'enquête apolitique pour situer les responsabilités et tirer les leçons des ingérences politiques dans ce projet. Mais ce gouvernement n'a pas la volonté de le faire, ce sera au prochain.»

«Il est inacceptable que Pravind Jugnauth ait essayé de le défendre, de même que le ministre Yogida Sawmynaden», s'est offusqué Paul Bérenger au sujet du Premier ministre et de celui de la Technologie, de l'innovation et de la communication.

Le leader mauve, Paul Bérenger, a critiqué le ton utilisé par Etienne Sinatambou concernant les réfugiés. Le ministre de la Sécurité sociale et de l'Environnement avait déclaré que les centres de refuge n'étaient pas des lieux de vacances, le 17 janvier, et soulevé la polémique avec ses biscuits...

