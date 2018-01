Congo-Kinshasa: Un Congo nouveau

Quand un peuple décide de se libérer, il n'y a rien qui peut lui résister. C'est cette décision qu'il faut absolument prendre pour un Congo nouveau. Parce que dans la vie d'un homme, il y a des tournants et moments de rupture.

Dans la vie d'une nation, il y a également des moments qui décident du reste. Ainsi, vivre l'alternance, c'est le vœu partagé par l'ensemble de la population congolaise qui est prête à contraindre tous ceux qui bloquent la machine démocratique au nom des intérêts partisans.

Oui, pour un Congo nouveau, le peuple est prêt. Il est prêt à la résistance. Il ne sait plus reculer, et même contre les canons et les gaz, pour défendre une démocratie effective devant un régime politique qui se mue petit à petit en régime totalitaire.Contre l'oppression sociale, économique et politique, la résistance est donc la seule arme qui vaille. C'est parce que la démocratie est aussi et surtout un esprit. Cet esprit s'acquiert dans la pratique. Une pratique quotidienne faite notamment de participation populaire et de redditions permanentes des comptes, etc.

Un Congo nouveau n'est donc possible que si, aujourd'hui, la peur est totalement bravée. La Constitution est un contrat social entre les dirigeants et le peuple. Et si ce contrat n'a pas été respecté, c'est au peuple de demander des comptes. Un Congo nouveau, c'est ce Congo où les autorités sont redevables devant la population.

Dans l'engagement pour vivre l'alternance, personne n'attendra le mot d'ordre pour exprimer le désir du changement. Le changement, bien-entendu, pour vivre un Congo nouveau, où les dirigeants mettent en avant l'intérêt du peuple, où les dirigeants seront conscients de la souffrance dans laquelle vivent les populations. Un Congo nouveau, c'est l'aspiration de tous !