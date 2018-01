Congo-Brazzaville: Agriculture - La Banque mondiale entend appuyer la société Eco-oil énergie

En trois ans d'activités, Eco-oil énergie a réussi à installer deux unités de production dans le pays dont l'une au Nord et l'autre au Sud. Il s'agit notamment de l'usine Sangha Palm à Mokéko, dans le département de la Sangha, qui produit l'huile de palme, de la margarine et d'autres produits dérivés. Dans la ville de Kayes, dans la Bouanza, cette société qui emploie des milliers de Congolais assure actuellement la production d'huile d'arachide et les jus de fruit.

« Nous avons suivi avec intérêt le modèle Eco-oil. Il nous a paru intéressant et permettra de sceller des alliances qui pourront être appuyées par les projets que nous finançons. Nous sommes actuellement dans le cycle du projet de développement de l'agriculture commerciale, cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale », a dit le spécialiste principal régional en agriculture commerciale à la BM.

« L'exposé fait par Eco-oil était intéressant et nous a permis de se faire une idée de sa filière Eco-plus, qui vise le développement de l'agriculture commerciale. Nous allons nous retrouver à nouveau pour poursuivre les échanges, et étudier les possibilités d'une collaboration avec cette société, mais aussi avec d'autres organismes engagés dans l'agriculture commerciale au Congo », a déclaré Amadou Oumar Bâ.

