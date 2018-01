Congo-Kinshasa: Occasion exceptionnelle de rejoindre notre Conseil d'Administration

TradeMark East Africa (TMEA) est financé par un ensemble de partenaires au développement avec pour objectif d'accroître la prospérité dans la région de l'Afrique de l'Est à travers le commerce. Nous croyons que l'amélioration du commerce contribue au développement économique, à la réduction de la pauvreté et conséquemment contribue à l'accroissement de la prospérité. TMEA est présentement le plus grand facilitateur d'aide pour le commerce au niveau mondial, et nous avons des programmes nationaux dynamiques et réussis, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, en Uganda, au Burundi, au Sud-Soudan et en République Démocratique du Congo.

La première phase de TMEA a généré d'excellent résultats qui ont directement contribué à de gains substantiels dans l'environnement du commerce et l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est en terme de réduction du temps de transit, d'efficacité aux frontières et de réduction des barrières au commerce. La deuxième phase, qui a débuté à la mi-2017, a pour but d'offrir encore plus d'impact à grande échelle afin de maximiser les avantages potentiels des interventions de l'aide pour le commerce.

TMEA cherche à recruter des personnes dynamiques et visionnaires possédant une expérience dans le leadership stratégique, des réseaux professionnels et une influence régionale pour rejoindre son conseil d'administration en tant que membre - Directeur NON-exécutifs. Le Conseil supervise la stratégie, politique, et l'orientation de TMEA pour faciliter la réalisation de ses missions et objectifs, et de renforcer la responsabilisation en matière de rendement et d'impact.

TMEA vise à avoir un conseil diversifié et est ainsi à la recherche de personnes possédant une expertise dans les domaines suivants:

· Commerce et intégration régionale;

· Développement du transport et ses infrastructures;

· Développement du secteur privé;

· Finance, audit et comptabilité;

· Gestion des ressources humaines; et / ou

· Politique et gouvernance.

DETAIL DE L'APPLICATION

La description détaillée du poste et plus d'informations sur TMEA peuvent être trouvées sur notre site Web www.trademarkea.com.

Si vous possédez les qualifications et l'expérience requises, et que vous avez une bonne expérience dans au moins un des domaines mentionnés ci-dessus, veuillez postuler en ligne sur http://www.trademarkea.com/work-with-us/ avant 17h00 (heure de Nairobi ou 15h00 heure de Kinshasa), le Vendredi 23 Février 2018, en joignant votre lettre de motivation et votre CV. Dans votre lettre, veuillez indiquer votre domaine spécifique d'expertise et d'intérêt, ainsi que votre nationalité.

Les entrevues auront lieu entre mars et juin à Nairobi, au Kenya. Les candidats retenus seront offerts un contrat de trois ans, avec possibilité de renouvellement pour une période supplémentaire de trois ans.

TradeMark East Africa est un employeur souscrivant à l'égalité d'accès à l'emploi et s'est engagé à mener un processus ouvert et transparent dans ses recrutements.