Congo-Brazzaville: Retour de la paix dans le Pool - Anguios Nganguia Engambé appelle à la tenue d'un dialogue

Il a également transmis au président du Sénat un message destiné au chef de l'Etat. Pour Anguios Nganguia Engambé, le projet commun de tous les Congolais, c'est la République qu'ils doivent ensemble bâtir, en dépit des appartenances idéologiques des uns et des autres. Le Pool, a-t-il souligné, est un département du Congo et ses problèmes aujourd'hui devaient concerner tout le monde.

Anguios Nganguia Engambé a été reçu en audience par le président du Sénat. Il a dit avoir discuté avec Pierre Ngolo des problèmes de la République, dont celui du département du Pool pour lequel il estime que la solution ne peut venir qu'au terme d'un dialogue.« Quand je me réfère à l'histoire, celle-ci m'enseigne que quand la maison du voisin brûle, il faut aussitôt éteindre le feu. L'approche de solution de la situation du Pool a été au centre de ma rencontre avec le président du Sénat. Une fois encore, j'ai fait savoir au président qu'il faut un dialogue sur cette question. Je l'avais amorcé avec le Premier ministre à l'époque et aussi avec d'autres amis de l'opposition et même de la majorité... », a indiqué le président du PAR.

