Cote d'Ivoire: Conseil des ministres/ Incendies récurrents dans les marchés - Voici les mesures prises par le gouvernement

Une situation qui ne laisse pas le gouvernement indifférent. La récurrence des incendies, notamment ceux enregistrés récemment sur les marchés d'Abengourou et de Yamoussoukro, a conduit le gouvernement à prendre des mesures afin d'éviter de tels sinistres. En effet, à l'occasion d'un conseil de ministres tenu, hier, au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, il a été adopté trois mesures en vue de répondre durablement à la problématique des incendies.

Il s'agit d'abord, explique le porteparole du gouvernement, de l'organisation, avec les services techniques publics compétents, de l'audit des principaux marchés en vue d'identifier les risques réels d'insécurité et d'anticiper sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en place pour réduire ces risques. Ensuite, de la sensibilisation des acteurs économiques sur les risques encourus dans ces espaces économiques et les précautions à prendre pour les atténuer. Enfin, annonce Bruno Koné, il sera question de l'organisation, avec l'implication des ministères techniques concernés, des organismes publics et privés concernés ; des états généraux sur la problématique de la construction des marchés de marchés modernes en Côte d'Ivoire.

Parlant des incendies des marchés d'Abengourou et de Yamoussoukro, les 29 et 30 décembre dernier, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, a rappelé qu'une délégation gouvernementale s'est rendue dans ces localités à l'effet de constater les faits, d'é- valuer l'ampleur des dégâts et d'exprimer la compassion du gouvernement aux commerçants sinistrés, non sans envisager les mesures nécessaires pour la reprise de leurs activités. «Au total, 400 commerçants déclarés victimes ont été enregistrés à ce jour. 340 à Abengourou et une soixantaine à Yamoussoukro.

Ces deux incendies, qui ont partiellement ravagé les marchés visités, ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements du système sécuritaire, notamment la défaillance des équipements de lutte contre les incendies et de secours sur ces marchés », a-t-il détaillé. Une redevance désormais perçue sur les passagers à l'aéroport FHB Le conseil a par ailleurs, selon son porte-parole, adopté une ordonnance modifiant l'ordonnance N°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Cette mesure, à en croire le ministre Bruno Koné, est justifiée principalement par la nécessité d'étendre, conformément à la Constitution de la 3ème République, l'obligation de déclaration de patrimoine au vice-président de la République et à certaines personnalités exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargées de la gestion de fonds publics. « Il s'agit notamment du Premier ministre, des membres du Conseil constitutionnel, des magistrats, etc. », a-t-il indiqué.

Par la même occasion, ditil, cette ordonnance institue, au Tribunal de première instance d'Abidjan, un pôle financier chargé de connaître les infractions prévues par cette ordonnance. Enfin, l'hebdomadaire conseil des ministres a adopté un décret instituant une redevance de sécurité et fixant ses modalités de perception et de répartition.

En effet, justifie le ministre Bruno Koné, ce décret institue, à l'exclusion des vols domestiques, une redevance de sécurité perçue sur les passagers à destination et au départ de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. « Les ressources ainsi captées vont permettre d'investir davantage dans la mise en place de solutions technologiques innovantes en vue, entre autres, d'assurer plus efficacement la maitrise des flux migratoires aux frontières et de renforcer la lutte contre les actions éventuelles à caractère terroriste. Le prix va varier entre 4000 et 5000 FCFA », a confié le porte-parole du gouvernement.