Madagascar: Sport / Délégation pour la Chine : Pour la formation et l'expérience

Ceux qui bénéficieront de cette coopération Madagascar-Chine en sport partiront normalement en avril. Et ils auront quatre mois intensifs de pratique.

Ce ne sera pas du sport-études. Ce sera quatre mois de sport intensif, de formation et d'expérience sportives. Ceux qui choisiront de partir quand ils seront sélectionnés feront une petite croix sur quatre mois d'études. Mais heureusement que cela tombe un peu avant les examens de BEPC et Baccalauréat donc il y aura des séances monstres de rattrapage. Les partants ? « Actuellement nous formons les présélections, nous ont dit des techniciens dans les disciplines sélectionnées. Il y aura une sélection finale, mais surtout, les experts chinois, qui vont venir, évalueront cette sélection et boucleront avec les techniciens malgaches la liste définitive ».

En tout, il y aura cinq disciplines avec l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie, le tennis de table et le badminton. En début mars, huit experts chinois seront à Madagascar. Là débuteront les regroupements. Déjà, il y aura des séances d'échanges avec beaucoup plus d'athlètes avant d'établir la liste finale. Les partants seront au nombre de 107 à raison de 20 pour l'athlétisme, 20 pour l'haltérophilie, 20 pour la natation, 20 pour le tennis de table et 18 pour le badminton. Ajoutez-y deux coaches par discipline avec un chef de délégation et le compte y est. Et les sportifs seront âgés de 15 et 25 ans !