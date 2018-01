Sénégal: Remise en cause du leadership d'Amadou Ba par des responsables aperistes aux Parcelles Assainies - Le député Aliou Badara Diouf appelle à l'unite

En point de presse organisé hier, vendredi 19 janvier, le député de l'Alliance pour la République (Apr), Aliou Badara Diouf a appelé à l'unité des responsables apéristes de la commune des Parcelles assainies autour des responsables du parti. Le poulain du ministre d'Etat Mbaye Ndiaye invite à serrer les rangs au regard des enjeux de l'heure, suite aux attaques portées contre le ministre Amadou Ba par les membres de la Plateforme des Parcellois pour la réélection du président Macky Sall en 2019 (Purma), dirigée par Bocar Diongue et compagnie.

Au moment où le chef de l'Etat, Macky Sall, tance les responsables de l'Alliance pour la République (Apr) de Dakar pour leur inertie, aux Parcelles assainies ses poulains ne parlent pas d'une seule voix. En effet, la sortie des membres de la toute nouvelle entité, notamment la Plateforme des Parcellois pour la réélection du président Macky Sall en 2019 (Purma), dirigée par le responsable Bocar Diongue, s'attaquant au leadership et la «démarche clanique» et «familiale» du coordonnateur de l'Apr et de Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) aux Parcelles, Amadou Ba, en dit long. Pour calmer le jeu, le député apériste de la collectivité, Aliou Badara Diouf (Abd), entouré de la Haute conseillère au Hcct, Mbathio Diakasso, du conseiller municipal aux Parcelles, Khadim Gadiaga entre autres, est sorti de sa réserve pour appeler à l'unité.

En point de presse hier, vendredi 19 janvier, le parlementaire apériste qui a d'emblée précisé que ce n'est aucunement «une réplique à la sortie des membres de Purma», a lancé «un appel à l'unité des responsables des Parcelles assainies et dire que l'heure n'est pas à la division». Pour lui, la mouvance présidentielle n'a pas d'adversaire aux Parcelles assainies si elle est unie. Cela, non sans rappeler la débâcle du camp présidentiel, lors des locales de 2014, due à son avis, à la désunion de l'Apr. Il a ainsi informé que le coordonnateur du parti aux Parcelles a promis de rencontrer l'ensemble des responsables de la commune, dès son retour de voyage. Une réunion, selon lui, pour non seulement arrondir les angles, mais surtout pour mettre sur pied un plan d'action à dérouler pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour en 2019.

Sur les raisons de la nécessité de l'unité des responsables politiques de la localité, le poulain du ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye évoque trois aspects. Tout d'abord, Abd a rappelé que le chef de l'Etat avait donné des instructions fermes pour que Dakar soit uni en commençant par les communes d'arrondissement et le département. Pour lui, le Secrétaire général de l'Apr a suggéré aussi la mise en place d'une commission, dirigée par 3 responsables du parti, dont deux fils de la commune, que sont le ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye et le ministre de l'Economie, Amadou Ba, épaulés par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Autre raison évoquée, le député a fait cas du bastion électoral que constitue l'arrondissement des Parcelles, fort de ses 100.000 inscrits sur le fichier électoral. Il trouve aussi que les Parcellois ont le défi de doubler leur électorat, estimé à 16.000 lors des élections législatives de 2017.

Pour autant de raisons, il a estimé que les Parcelles ont un grand rôle à jouer dans ce dispositif mis en place par le chef de l'Etat, à cause de la présence de deux de leurs leaders dans la commission. Mais aussi, en tant que grenier électoral du département de Dakar, il pense que l'unité autour des responsables du parti, tout comme l'animation du parti aux Parcelles assainies, restent plus que nécessaires pour faire gagner le président Macky Sall, dès le premier tour de la présidentielle de 2019.