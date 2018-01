Tunisie: Pas le temps de souffler...

Il est aujourd'hui primordial, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (Ftdes), de… Plus »

La concurrence atteindra également des cimes paroxystiques pour les deuxième et troisième places du classement entre le Club Sportif Sfaxien, l'Etoile Sportive du Sahel et l'Union Sportive Monastirienne.

Un vrai casse-tête chinois pour les entraîneurs de l'Espérance de Tunis et de l'Etoile du Sahel qui, non seulement étaient privés des joueurs formant l'ossature de leurs équipes respectives durant la trêve, mais se voient aborder la deuxième moitié du championnat avec des effectifs réduits.

Le rythme soutenu que subissent nos internationaux n'est pas sans risque. Dans les rangs de la sélection nationale, on compte déjà quatre blessés. D'entrée et avant même le début du stage de Doha, Mohamed Amine Ben Amor souffrait d'une blessure. S'ajoutant à ses deux coéquipiers à l'Etoile, Rami Bédoui qui souffre d'une élongation musculaire de premier degré, et Aymen Trabelsi dont les examens médicaux ont révélé une tendinite au tendon d'Achille.

Entre les journées Fifa, les compétitions interclubs (Ligue des champions et Coupe de la Confédération africaine), les matches de rattrapage qui suivent comptant pour la Ligue 1, les 1/16e et 1/8e de finale de la Coupe de Tunisie, nos internationaux n'auront pas le temps de souffler. Eux qui n'ont pas eu un moment de répit durant la trêve hivernale. De retour de Doha où ils viennent de passer un long stage de deux semaines, ils replongent aussitôt dans la compétition nationale.

